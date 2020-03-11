Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bahar Kalkanı' açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-bahar-kalkani-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye İdlib'deki kalleş saldırı sonrası başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilik şehadet bunlar bizim için çok çok yüksek mertebelerdir" dedi.