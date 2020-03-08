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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'deki şehit ailesine taziye telefonu

Giriş Tarihi: 08.03.2020, 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesin arayarak taziye dileklerini iletti. Erdoğan, “Rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milletvekili Nilgün Ök,eski eski Ekonomi Bakanı Niyat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekçi, İdlib'de şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette şehit babası Suat Akman ile annesi Gülseren Akman, Zeybekçi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, aileye taziyelerini iletti.

"İNANIYORUM Kİ SİZLERİ AĞIRLAMAK İÇİN HAZIRLIĞI VAR"
Acılı anne ve babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, "Şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cenneti ile cemali ile İnşallah anne, baba ve bütün aileyi inşallah cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti. Ve şehitlerimiz peygamberimize komşu, rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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