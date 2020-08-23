Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun ve Rize'deki sel felaketi hakkında açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-giresun-ve-rizedeki-sel-felaketi-hakkinda-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni deniz sistemleri teslim töreninde konuştu. Milli Savunma ve güvenlikle ilgili önemli açıklamalar yapan Erdoğan 'Millileşme hamlelerimiz hız kesmeden devam ediyor' dedi. Ayrıca Giresun ve Rize'ye bağlı bölgeleri etkileyen sel felaketi için de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hasarların giderilerek eskiye dönüşün sağlanacağını belirtti ve ekledi "Bakanlarım böylesini yaşamadık diyor"