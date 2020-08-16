Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan samimi sohbet

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaş ile telefon görüşmesinin görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaş ile telefon görüşmesinin görüntülerini paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti... " ifadelerini kullandı.