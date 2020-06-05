Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokağa çıkma kısıtlamasının iptali' hakkında açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-sokaga-cikma-kisitlamasinin-iptali-hakkinda-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 10 millet bahçesinin toplu açılışı için düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında "Vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti. 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullanı ve uyarıda bulundu: Vatandaşımız maske, mesafe ve temizlik kuralarına uymalı. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz