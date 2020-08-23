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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 23.08.2020, 16:15

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında "Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri" dedi.

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