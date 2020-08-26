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    Yeniasır TV Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 12:18

    Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır. Muhataplarımızı mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de korsanlık faaliyetleri icra etmeye meyleden Yunanistan'a çok sert uyarılarda bulundu. "Hukuksuzluk korsanlık peşinden koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir"

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