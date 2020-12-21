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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi

    Giriş Tarihi: 21.12.2020, 12:48

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Oktay, revire götürülürken durumunun iyi olduğu bildirildi. Doktorların ardından Fuat Oktay'dan da bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi.

    Konuşması yavaşlayan Oktay' ın yanına koruması geldi ve salona sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Fuat Oktay'ın tansiyon düşüklüğü nedeniyle küçük bir rahatızlık geçirdiği sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

    Bir süre dinlendikten sonra tekrar kürsüye çıkan Fuat Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu" şeklinde açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki program kaldığı yerden devam ediyor.

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