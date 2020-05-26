Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-turkiye-kktcnin-yaninda-olmaya-devam-edecektir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Video konferans yöntemi ile katıldığı törende; "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.