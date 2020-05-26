  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.

    Giriş Tarihi: 26.05.2020, 16:20

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Video konferans yöntemi ile katıldığı törende; "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti!
    28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti!
    Hazırlıklar başladı! Camiler ne zaman açılıyor? Camilerin açılış tarihi belli oldu mu? Hangi önlemler alındı? İşte detaylar...
    Hazırlıklar başladı! Camiler ne zaman açılıyor? Camilerin açılış tarihi belli oldu mu? Hangi önlemler alındı? İşte detaylar...
    Çileğin içinden çıkan böcekler şok etti!
    Çileğin içinden çıkan böcekler şok etti!
    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Altın fiyatları 26 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
    Altın fiyatları 26 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
    Yeni dönemde hava yolu taşımacılığı nasıl olacak?
    Yeni dönemde hava yolu taşımacılığı nasıl olacak?
    28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti!
    28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti!
    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
    Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı