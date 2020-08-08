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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'ta

    Giriş Tarihi: 08.08.2020, 12:05

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Beyrut'a gitti. Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından liderlerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta geldi.

    Oktay ve Çavuşoğlu, Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

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