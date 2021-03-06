İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dünya Çalıştayı programında konuştu. Altun, önemli mesajlar verdiği konuşmasında 'Dijital faşizm'e vurgu yaptı. Altun, "Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, “hakikatin tekelini” ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar. Gerçek karşısında susmayacağız, haykıracağız." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Dijital Dünya Çalıştayı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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