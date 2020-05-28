Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı ardından açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda corona virüsü salgını tedbirleri, 20 yaş altı, 65 yaş üstü kısıtlamsı ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması konularının da görüşülmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gözler gelecek açıklamada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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