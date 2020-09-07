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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

    Giriş Tarihi: 07.09.2020, 09:12

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda artan koronavirüs vakalarının, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin, Libya ve Suriye'deki durumun masaya yatırılması bekleniyor.

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