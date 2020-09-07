Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda artan koronavirüs vakalarının, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin, Libya ve Suriye'deki durumun masaya yatırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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