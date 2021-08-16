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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

    Giriş Tarihi: 16.08.2021, 08:53

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak. Bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemi yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacak. Aşılanma yaşının 18’e düşürülmesi ve aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.

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