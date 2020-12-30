Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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