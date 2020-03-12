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    Cumhurbaşkanlığındaki "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Okullar tatil edildi

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 19:35

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası Sözcü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar. Toplantıda, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Peki, okullar tatil olacak mı? Kalın, "16 Mart'tan itibaren okullar tatil edildi. Ara tatil öne alındı." dedi.

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