  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

    Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

    Giriş Tarihi: 31.03.2020, 19:15

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı.

    Altun paylaşımında, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem " ifadelerine yer verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
    Müge Anlı’dan o iddialara yanıt!
    Müge Anlı’dan o iddialara yanıt!
    Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
    Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
    Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı
    Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı
    Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
    Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
    Bakan Albayrak paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek
    Bakan Albayrak paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek
    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
    Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı
    Başkan Erdoğan 7 aylık maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı
    Bakan Albayrak paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 3 ay maaş desteği verilecek
    İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan ezanı böyle dinledi
    İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan ezanı böyle dinledi
    Türkiye'de korona etkisi ne zaman sona erecek?
    Türkiye'de koronavirüs etkisi (Covid-19) ne zaman sona erecek?
    Tüm valiliklerde Pandemi Kurulları toplandı
    Tüm valiliklerde Pandemi Kurulları toplandı