  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Dağlık Karabağ operasyonunda 7. Gün!

    Dağlık Karabağ operasyonunda 7. Gün!

    Giriş Tarihi: 03.10.2020, 11:02

    Ermenistan'ın 27 Eylül'de sivilleri de hedef alarak Dağlık Karabağ'da yaptığı saldırılara Azerbaycan misliyle karşılık vererek karşı harekata başladı. Ermenistan ordusu zırhlı araçlarını geride bırakarak kaçarken bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dağlık Karabağ operasyonunda 7. Gün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    FETÖ’cü Burak Oğuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
    FETÖ’cü Burak Oğuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Alkollü avukat Kuşadası’nı ayağa kaldırdı
    Alkollü avukat Kuşadası’nı ayağa kaldırdı
    Başkan Erdoğan: Başaramadılar, başaramayacaklar
    Başkan Erdoğan: Başaramadılar, başaramayacaklar
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
    Başkan Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar
    FETÖ’cü Burak Oğuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
    FETÖ’cü Burak Oğuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Konya İl Teşkilatı programında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan: Başaramadılar, başaramayacaklar
    Başkan Erdoğan: Başaramadılar, başaramayacaklar
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
    Başkan Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar
    Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini böyle imha etti
    Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini böyle imha etti