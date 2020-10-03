Ermenistan'ın 27 Eylül'de sivilleri de hedef alarak Dağlık Karabağ'da yaptığı saldırılara Azerbaycan misliyle karşılık vererek karşı harekata başladı. Ermenistan ordusu zırhlı araçlarını geride bırakarak kaçarken bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.
Dağlık Karabağ operasyonunda 7. Gün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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