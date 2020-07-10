Son dakika... Herkesin medak ettiği açıklama geldi. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kritik karar Ayasofya önündeki kabalık tarafından seviçle karşılandı.
Danıştay'ın kararı Ayasofya önünde sevinçle karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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