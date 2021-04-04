Darbe imalı bildiriye soruşturma

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Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti’ni hedef alan ‘Montrö bildirisi’ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, AK Parti Hükümeti ve milli iradeyi hedef alan bildiri ile ilgili açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.