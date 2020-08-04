Daria Kyryliuk'un Çeşme'de darp olayında flaş gelişme! Olay iddia ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/daria-kyryliukun-cesmede-darp-olayinda-flas-gelisme-olay-iddia-ile-ilgili-yeni-goruntuler-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dün geceden beri en çok konuşulan haberler arasında yer alan ünlü model Daria Kyryliuk'un darp edilmesine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Daria Kyryliuk'un "Beni ve kız arkadaşlarımı darp ettiler.' dediği işletme bir açıklama yaparak Ukraynalı mankenin erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirtti.