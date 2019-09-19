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DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

Giriş Tarihi: 19.09.2019, 23:00

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, saklandığı evde yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Örgüt üyesinin İzmir'e geldiği yönünde alınan istihbarat üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri koordineli çalışarak Ramadan'ın saklandığı adresi saptadı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ortak operasyon için harekete geçti. Örgüt adına birçok kanlı eylemi faili olduğu belirlenen Ramadan'ın evinin çevresinde sivil polisler önlem aldıktan sonra diğer ekipler baskın yaptı. DEAŞ'lı Muhammed Ramadan, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ramadan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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