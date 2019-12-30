Demet Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/demet-akalin-baskan-erdogan-ile-yaptiklari-gorusmeyi-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sanatçı Demet Akalın ve Hande Yener, kadına şiddet ve çocuk istismarına çözüm bulabilmek için hazırladıkları dosyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Peki o ziyarette neler konuşuldu? Akalın, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı.

Akalın'ı Başkan Erdoğan'dan randevu almaya iten sebepse sosyal medyadan gelen yoğun mesajlardı. Akalın, "Sosyal medyadan çok fazla kadın dernekleri mesaj atıyordu, onları ilettim. Eğer bir şey yapılacaksa biz de buradayız dedik. Cumhurbaşkanımıza..." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE DAHA KALABALIK OLSAYDIK"

Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlatan Akalın, "Biz çok onur duyduk. Kadınların sesi olmak için randevu talep etmiştim, ya da bir yasa (kadına şiddet olaylarını önlemek için) çıkacaksa ne zaman çıkacak diye merakımdan gittim. Hande Yener gidersen 'beni de al' demişti. Beraber gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız kadına şiddet, hayvanlara eziyet ve çocuk tecavüzcülerini hepsini kapsayan bir yargı paketinin ilk Meclis toplantısında gündeme geleceğini bunun hızlandırılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün hassasiyetiyle televizyonda izleyip inanamadığını anlattı. Bu bize özel kampanya değil... 'Biz bu göreve hazırız' dedik o da tabii ki dedi. Ben gideceğim dediğimde bana sadece Hande (Yener) 'geleceğim' dedi. Keşke daha kalabalık olsaydık." ifadelerini kullandı.

AKALIN ERDOĞAN'IN AKTARDIĞI HADİSTEN ETKİLENDİ

Masada sadece kadına şiddet ve çocuk istismarı yoktu. Demet Akalın, Başkan Erdoğan'ın kendilerine aktardığı bir hadisten nasıl etkilendiğini de anlattı.