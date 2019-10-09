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Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde işçi kıyımı

Giriş Tarihi: 09.10.2019, 15:36

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye seçimlerini kazandığı yerlerde işçi kıyımları yaşanmaya devam ediyor. İşten çıkarılmaların yaşandığı son adreslerden biri de Denizli'nin Merkezefendi ilçesi oldu. İlk olarak 31 Mart seçimleri döneminde 33 kişi işten çıkarılmış ve sonrasında da 30 Eylül'de de 30 kadar işçi işten çıkarıldı. Belediye binası önünde bekleyişleri süren işçiler hukuk mücadelelerine devam edecekler.

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