 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Denizli Serinhisar'daki kaza anı kamerada

Denizli Serinhisar'daki kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 08.10.2019, 19:44

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı, araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Denizli-Serinhisar yolunun Zeytinlik mevkisinde meydana geldi.

Mehmet İşmal (42), rahatsızlanan babası Ethem İşmal'i (83), annesi Güllü İşmal (81) ile birlikte Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesiyle eve dönen Mehmet İşmal, yönetimindeki 20 B 9209 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Savrulan araç, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ethem İşmal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Mehmet İşmal ve annesi Güllü İşmal, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ethem İşmal'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Serinhisar'daki kaza anı kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız'
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız'
2019 Nobel Tıp ödülleri sahiplerini buldu
2019 Nobel Tıp ödülleri sahiplerini buldu
Turizm cennetinde kabus! Muğla Bodrum'da hayat felç oldu! Otelleri ve evleri su bastı! İşte o görüntüler
Turizm cennetinde kabus! Muğla Bodrum'da hayat felç oldu! Otelleri ve evleri su bastı! İşte o görüntüler
Tuzla'da binanın çatı katında yangın
Tuzla'da binanın çatı katında yangın
Muğla'da akılalmaz olay! İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..
Muğla'da akılalmaz olay! İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..
Gökçeada’ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada’ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız'
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız'
Tuzla'da binanın çatı katında yangın
Tuzla'da binanın çatı katında yangın
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı!
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı! İşte o görüntüler...
İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nde skandal! T.C. ve Türk Bayrağı hazımsızlığı
İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nde skandal! T.C. ve Türk Bayrağı hazımsızlığı
İzmir'de kimyasal madde böyle parladı
İzmir'de kimyasal madde böyle parladı... Okulun önünde faciadan dönüldü
İzmir Çeşme'de can pazarı!
İzmir Çeşme'de can pazarı! Göçmenlerin kurtarılma anı kamerada