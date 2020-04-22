Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan biri ise gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu alkolünde etkisi ile ‘yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ şeklinde küstahça yanıtladı.
Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.