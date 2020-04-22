Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-alkollu-sahislarla-polis-arasinda-kovalamaca" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan biri ise gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu alkolünde etkisi ile ‘yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ şeklinde küstahça yanıtladı.