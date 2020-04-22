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    Yeniasır TV Gündem Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca

    Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca

    Giriş Tarihi: 22.04.2020, 12:03

    Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan biri ise gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu alkolünde etkisi ile ‘yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ şeklinde küstahça yanıtladı.

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