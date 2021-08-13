  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu

    Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu

    Giriş Tarihi: 13.08.2021, 16:20

    Denizli’de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, adliyede kendisini bekleyen avukatıyla birlikte savcıya gitti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız
    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız
    Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da
    Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da
    Ne gerekiyorsa yapacağız
    "Ne gerekiyorsa yapacağız"
    Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu
    Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu
    Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV matrahı değişti
    Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV matrahı değişti
    Foça yangını kontrol altına alındı
    Foça yangını kontrol altına alındı
    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız
    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız
    Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da
    Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da
    Ne gerekiyorsa yapacağız
    Başkan Erdoğan afet bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız
    Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu
    Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu
    Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV matrahı değişti
    Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV matrahı değişti
    İzmir'de orman yangını
    İzmir'de orman yangını