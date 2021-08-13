Denizli’de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, adliyede kendisini bekleyen avukatıyla birlikte savcıya gitti.
Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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