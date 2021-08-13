Denizli'de düğün cinayeti! Canlı yayın sonrası teslim oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-dugun-cinayeti-canli-yayin-sonrasi-teslim-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, adliyede kendisini bekleyen avukatıyla birlikte savcıya gitti.