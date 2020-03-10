Denizli'de feci kaza...Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-feci-kazaogretmenin-kullandigi-otomobil-sarampole-devrildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar karayolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Mustafa Gökhan Göçtü (40) idaresindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil ilçe çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Göçtü'nün cansız bedenini kaza mahallinde birkaç metre ilerdeki tarım arazisinde buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Göçtü'nün cenazesi Çardak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçtü'nün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi.

İHA