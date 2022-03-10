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    Yeniasır TV Gündem Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

    Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

    Giriş Tarihi: 10.03.2022, 16:01

    Denizli'de ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan vahşi hayvanlara tonlarca yem bırakıldı. Yem için gelen akbabalar, kızıl geyikler ve kuzgunun nefes kesen anları bırakılan fotokapanlar tarafından kayıt altına alındı.

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    Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ekiplerce kurulan fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitlilik takibi çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapan yerleştiriyor. İklim koşullarına göre fotokapanların konumları zaman zaman değiştiriliyor.

    Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın çeşitli noktalarına ekiplerce yem bırakıldı. Bölgeye yerleştirilen fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, yemleme çalışmasının başarıya ulaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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