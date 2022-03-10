Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-fotokapana-yakalandilar-vahsi-dogadan-nefes-kesen-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'de ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan vahşi hayvanlara tonlarca yem bırakıldı. Yem için gelen akbabalar, kızıl geyikler ve kuzgunun nefes kesen anları bırakılan fotokapanlar tarafından kayıt altına alındı.