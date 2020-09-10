<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-koronavirus-tablosu-nasil" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ilde koronavirüs denetimleri sürüyor. İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı maske ve hijyen denetimleri kapsamında Denizli'de de Vali Ali Fuat Atik denetimlere katıldı. Peki Denizli'de son durum ne? Denizli'de koronavirüs tablosu nasıl? İşte detaylar...