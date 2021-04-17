Denizli'de etkisini gittikçe arttıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilendi. Kentin farklı noktalarında ağaç devrilmesi, bahçe duvarı çökmesi ve iskele devrilmesi gibi çeşitli olumsuzluklar meydana gelirken farklı boyutlarda maddi hasar oluştu.
Denizli’de şiddetli rüzgar hayatı felç etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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