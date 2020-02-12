 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Denizli'de vahşet! Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi

Denizli'de vahşet! Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi

Giriş Tarihi: 12.02.2020, 09:29

Denizli'ninPamukkale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilen Atilla Karapınar, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Karapınar (42) alacaklı olduğu kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önü kesilerek sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen Karapınar başından yaralandı. Atilla Karapınar'ı darbeden şüpheliler, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Karapınar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Atilla Karapınar'ın bir araçtan inen 3 kişi tarafından önünün kesilmesinin ardından yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darbedildiği yer alıyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de vahşet! Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor?
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi
Menemen Belediyesi'nde işçi kıyımı
Menemen Belediyesi'nde işçi kıyımı
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler
Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi
Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor? Futbol üzerinden yeni fitne
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi
Menemen Belediyesi'nde işçi kıyımı
Menemen Belediyesi'nde işçi kıyımı
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler
Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi
Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi
Kapan-6 Zori Operasyonu başladı
Kapan-6 Zori Operasyonu başladı