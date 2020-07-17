<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-yanan-490-hektarlik-ormanlik-alan-agaclandirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Orman varlığı bakımından oldukça zengin olan Ege Bölgesi'nde de maalesef yangın haberleri oldukça sık geliyor. Çeşitli sebeplerle son 3 yılda Denizli'de yanan 490 hektarlık ormanlık alan ağaçlandırıldı. Deniz Orman Genel Müdürü Erhan Çetinkaya, ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri Ahaber'de anlattı.