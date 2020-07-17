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    Yeniasır TV Gündem Denizli'de yanan 490 hektarlık ormanlık alan ağaçlandırıldı

    Denizli'de yanan 490 hektarlık ormanlık alan ağaçlandırıldı

    Giriş Tarihi: 17.07.2020, 12:31

    Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Orman varlığı bakımından oldukça zengin olan Ege Bölgesi'nde de maalesef yangın haberleri oldukça sık geliyor. Çeşitli sebeplerle son 3 yılda Denizli'de yanan 490 hektarlık ormanlık alan ağaçlandırıldı. Deniz Orman Genel Müdürü Erhan Çetinkaya, ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri Ahaber'de anlattı.

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