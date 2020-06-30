Denizli'de yeraltı su sıcaklığı neden artıyor? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlide-yeralti-su-sicakligi-neden-artiyor-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yeraltı sularının sıcaklığı artmaya başladı. Son zamanlarda artan bu sıcaklık, deprem riskini gündeme getirdi. Bölge halkını tedirgin eden durum hakkında PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bülbül açıklama yaptı. İşte detaylar...