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Denizli'de yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı

Giriş Tarihi: 26.02.2020, 16:52

Denizli’de önünü kestikleri kadının çantasını bıçak ile tehdit ederek gasp eden 2 şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi İlbadı Mahallesinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadının bir banka ATM'sinden annesinin emekli maaşını çekip evine giderken 292 Sokak üzerinde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kadını bıçakla tehdit eden şahıs yaklaşık 10 saniye sonra kadının elindeki çantayı gasp ederek kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis soruşturma kapsamında çantayı gasp eden şahıs ile ona yardım eden arkadaşını gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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