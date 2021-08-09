Denizli'deki engelli adamı darp eden kadın kamerada!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlideki-engelli-adami-darp-eden-kadin-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'de lenf kanseri hastası Mehmet Emin Seçgin (67), yürüteçle kaldırımda yürürken, elektrikli bisikletiyle süratle yanından geçtiği için uyardığı Nilgün Y. (42) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansırken, Seçgin, “Bana bunu yapanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Nilgün Y. ise Seçgin’in kendisine küfrettiğini ve asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.