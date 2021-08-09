Denizli'de lenf kanseri hastası Mehmet Emin Seçgin (67), yürüteçle kaldırımda yürürken, elektrikli bisikletiyle süratle yanından geçtiği için uyardığı Nilgün Y. (42) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansırken, Seçgin, “Bana bunu yapanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Nilgün Y. ise Seçgin’in kendisine küfrettiğini ve asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.
Denizli'deki engelli adamı darp eden kadın kamerada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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