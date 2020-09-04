Denizli'deki yangında son durum ne? Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/denizlideki-yanginda-son-durum-ne-bakan-pakdemirliden-flas-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denizli'nin Çardak ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan, kabaca etkilenmiş olarak görünüyor." açıklamasında bulundu.