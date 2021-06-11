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    Denizlili şehidin zeybek görüntüleri yürekleri dağladı

    Giriş Tarihi: 11.06.2021, 15:59

    Ağrı’da görev yapan Polis Özel Harekat memuru Veli Kabalay’ın şehit olmadan günler öncesinde mevzide arkadaşları ile birlikte Tavas Zeybeği oynadığı görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgi görürken yürekleri dağladı.

    Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Polis Özel Hareket memuru Veli Kabalay bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan taciz ateşinde şehit düştü. Denizli'nin Tavas ilçesi Ulukent Mahallesinden olan Kabalay, evli ve 5 ay önce baba olduğu öğrenilmişti.

    Şehit olmadan günler önce mevzide arkadaşları ile çektiği bir görüntüsü, izleyenlerin yüreklerini dağladı. Kabalay'ın Tavas Zeybeği oynadığı görüntüler sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

    Kabalay'ın, zeybek oynadığı anların görüntüsünü izleyenler binlerce kez beğenilerek paylaşıldı. Şehit Kabalay'ın zeybekteki figürleri ustalığını göstererek vatandaşlar tarafından sosyal medyada genellikle "Tavaslı olmanın hakkını vermiş" şeklinde yorumlar geldi.

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