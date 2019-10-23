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Denizlispor'un eski başkanı belinde silahla tesisleri bastı

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 14:02

Denizlispor yönetimi son günlerde yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşılan belgeler ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı salonuna girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.

Denizlispor yönetimi tam kadro olarak basının karşısına çıktı ve son günlerde yaşananlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken toplantı salonuna girmek isteyenler ile kulüp çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kulüp binasından dışarı taşan arbede nedeni ile ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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