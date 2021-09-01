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    Deprem anında dükkanın önünde oturan vatandaşların kaçma anı kamerada

    Giriş Tarihi: 01.09.2021, 11:19

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar’da da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde raflardaki eşyaların sarsıntıyla yerinden oynaması ve dükkanın önündeki vatandaşların panikle kaçmaları yer alıyor.

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte İhsaniye ilçesinde de hissedildi. Deprem anında yaşananlar ilçede tarım araç ve gereçleri satılan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

    Görüntülerde raflardaki tarım ürünleri ile araç ve gereçlerinin sarsıntının şiddeti ile yerinden oynadıkları gözleniyor. İş yerinin önünü görüntüleyen kamerada ise dükkanın önünde oturan vatandaşların sarsıntı başlar başlamaz yola doğru kaçma anları kayıt altına alındı. Görüntülerde ayrıca deprem anında iş yerinde bulunanların da panik halinde dışarı kaçtıkları görülüyor.

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