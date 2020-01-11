Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik, market kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında markette olan vatandaşların panik içinde dışarıya koştukları görülüyor.
Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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