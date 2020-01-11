 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı

Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 11.01.2020, 17:26

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik, market kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında markette olan vatandaşların panik içinde dışarıya koştukları görülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı!
TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı!
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! Akıncı gökyüzünde
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! Akıncı gökyüzünde
Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı
Erdoğan, Azize Acar'ın cenaze törenine katıldı
Bakan Albayrak'tan çarpıcı paylaşım!
Bakan Albayrak'tan çarpıcı paylaşım!
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Balıkçı teknesi feribota çarptı
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Balıkçı teknesi feribota çarptı
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı!
TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı! İşte yerli otomobilin tasarım sürecinin belgeseli
Bakan Albayrak'tan çarpıcı paylaşım!
Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı "Sivas" paylaşımı
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Balıkçı teknesi feribota çarptı
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Balıkçı teknesi feribota çarptı
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da anlamlı buluşma
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da anlamlı buluşma