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    Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu

    Giriş Tarihi: 09.11.2020, 12:42

    İzmir’de meydana gelen büyük depremin ardından evleri hasar alan vatandaşlar taşınma telaşına düşerken, depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu. İnternet üzerinden sahte emlak ilanı açan dolandırıcıların depremzedelerden kapora aldıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi.

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