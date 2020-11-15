Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/depremzedelerin-esyalarini-farkli-sehirlerden-nakliyeciler-tasiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen yapılarda oturanlar, taşınmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden nakliyeciler de bölgeye gelerek, depremzedelerin eşyalarını taşıyor. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.