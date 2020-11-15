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    Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor

    Giriş Tarihi: 15.11.2020, 11:34

    İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen yapılarda oturanlar, taşınmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden nakliyeciler de bölgeye gelerek, depremzedelerin eşyalarını taşıyor. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.

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