İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen yapılarda oturanlar, taşınmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden nakliyeciler de bölgeye gelerek, depremzedelerin eşyalarını taşıyor. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.
Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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