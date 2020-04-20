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    Yeniasır TV Gündem Dev tahliye operasyonu başlıyor! 59 ülke, 195 uçuş...

    Dev tahliye operasyonu başlıyor! 59 ülke, 195 uçuş...

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 11:35

    Son dakika... Türk Hava Yolları, geçici süreyle yurtdışında bulunan ve Kovid_19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile Türkiye’ye kavuşturmaya devam ediyor. Milli görev bilinci ile gerçekleştirilecek dev tahliye operasyonu ise 20 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş Ramazan Ayı’nda aileleri ile bir arada olacak.

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