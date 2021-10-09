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    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör

    Giriş Tarihi: 09.10.2021, 13:36

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'da önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, yurt protestolarına tepki gösterdi, "Bunlar genç veya öğrenci değil ajan provokatördür" dedi.

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