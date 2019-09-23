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Devlet Bahçeli taburcu oldu

Giriş Tarihi: 23.09.2019, 15:52

Sabah saatlerinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taburcu oldu. Hastane önünde açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Durumu son derece iyi. Ciddi bir sorun bulmuyor." dedi.
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