Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin siparişidir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/devlet-bahceliden-erken-secim-aciklamasi-kilicdaroglunun-zorlamasi-kimlerin-siparisidir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Biden'ın gazına gelen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sözüdür. Oyun büyük, oyun sinsidir. Kılıçdaroğlu ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Seçimlere 754 gün gelmiştir. Milletin zillet ile göreceği hesaba 2 yıl 24 günlük süre vardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye muhalefet yozlaşmasına alarm verici düzeyde maruz kalmıştır. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin siparişidir? BAE'den İsrail'e bzı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Yapılan iftiralar erken seçim dayatmasıyla bağlantılıdır. Biden'ın gazına gelen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sözüdür. Üstüne basa basa söylüyorum. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP'nin belli ki acelesi var, telaş içinde. Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Cumhur'un ve Cumhur İttifakı'ın ortak iradesi nettir. Bugünden itibaren seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu önce sabret sonra seyret." dedi.