MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına değindi, "Bu kanlı ve karanlık sayfa artık kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, Marmara'daki müsilaj sorununa da dikkat çekti, "eniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması: Bu kanlı sayfa artık kapatılmalıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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