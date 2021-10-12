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    Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

    Giriş Tarihi: 12.10.2021, 11:57

    Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin." ifadelerini kullandı.

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