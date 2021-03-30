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    DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ yakalandı!

    Giriş Tarihi: 30.03.2021, 09:02

    DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile “Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın sözde Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildiği iddia edildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Y.K. ile "memur yapılanması" sorumlusu olduğu kaydedilen Y.G.A. gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre; 1992'den itibaren defalarca yakalanıp tutuklanan yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan ve cezaevinde terör örgütünün organizesinde açlık grevi eylemlerine katılan, en son Ağustos 2020'de yakalandıktan sonra serbest kalan ancak son operasyonda ele geçirilen dijital verilerde sözde Türkiye sorumlusu olduğu anlaşılan Y.K. gözaltına alındı.

    Ayrıca 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren ve aynı şifreli dokümanlarda "Memur Sorumlusu" olduğu anlaşılan Y.G.A. da saklandığı hücre evinde gece saatlerinde yakalandı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın görevlendirildiği ifade edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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